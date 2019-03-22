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Murat Dinç Kimdir

CHP Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç

10:11 -
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Murat Dinç Kimdir

1960’da Bursa’da doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1987 yılında Ordu'da sağlık ocağında doktorluk görevine başlayan Dinç, Ordu İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.
1994-2011 yıllarında özel muayenehane açtı.
2009 Yerel Seçimlerinde Kepez Belediye Başkan aday adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Dinç,31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Antalya İli, Kepez İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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