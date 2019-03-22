Murat Ercan Kimdir

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını ise Kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yaptı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev yaptı.

Mahalle komisyon başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı yaptı, AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi oldu. Murat Ercan, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkanı adayı.