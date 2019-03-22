Murat Kaya Kimdir

Murat KAya 10 Ocak 1972 tarihinde Geyve’de dünyaya gelmiş ve ilköğretim ve lise eğitimini Geyve’de tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü'nde de lisans eğitimini bitirmiştir. 1990 yılından bu yana ticaretle uğraşan Kaya 2001 yılında Ak Parti Geyve İlçe Kurucu Başkanlığı'nı yürütüş, 2003 yılı ve 2006 yıllarında tekrar ilçe başkanlığına seçilmiş, 2 Kasım 2008 yılındaki kongrede ise belediye başkanlığına aday olmuştr. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Geyve Belediye Başkanlığı’na seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde tekrar başkan olmaya hak kazandı ve halen Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kaya, evli ve 5 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Sakarya İli, Geyve İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.