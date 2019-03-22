Murat Kefli Kimdir

Murat Kefli 1970 yılında Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Turnalı Köyü ilkokulunda bitirdi. 1987 yılında Arifiye Öğretmen Lisesi’nden mezun olan Kefli, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar boyunca özel şirketlerde yöneticilik yapan Kefli, 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Kaynarca İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Şubat 2014'te ise AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı olan Murat Kefli, 1 Aralık 2018'de görevinden istifa etti. Kefli evli ve 4 çocuk babasıdır. Murat Kefli, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Kaynarca Belediye Başkan Adayı oldu.