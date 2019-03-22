Murat Zorluoğlu Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı Murat ZORLUOĞLU, 1971 yılında Ankara/Haymana'da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde ve yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ile Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta müsteşar yardımcılığı görevine atandı. Bakanlar Kurulunun 16 Şubat 2015 tarihli ve 7295 sayılı Kararı ile Elazığ Valiliği görevine atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir. 2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, evli ve üç çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2007 Ocak- Nis. Yüksek Lisans – Birmingham Üniversitesi (İngiltere), Avrupa Araştırma Kuruluşu, Çağdaş Avrupa Çalışmaları Genişleyen Avrupa Birliğinin kuruluşları, Avrupa Birliğinde politika belirleme süreçleri ve Avrupa Birliğinde Uyum, dayanışma ve yerel yönetimlerin rolü konularında hem akademik hem de uygulamalı eğitim aldı. 2004–2005 Yüksek Lisans – Nottingham Üniversitesi (İngiltere), Kamu Yönetimi Bölümü (Üstün başarılı derece ile) Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tez kapsamında Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 1989–1993 Lisans – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1986–1989 Lise – Hayrullah Kefoğlu Lisesi (İstanbul) 1983–1986 Ortaokul – İmam Hatip Lisesi (Trabzon) 1978–1983 İlkokul – Kumlu Köyü İlkokulu (Trabzon- Çaykara) İŞ DENEYİMİ 2013-2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili 2012-2013 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 2008–2012 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 2003- 2008 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 1999–2003 Bingöl/Genç Kaymakamı 1997–1999 Mersin/ Gülnar Kaymakamı 1994–1997 Trabzon Kaymakam Adayı Şimdilerde , 2019 yerel seçimleri AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı