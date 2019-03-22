Mürsel Yıldızkaya Kimdir

1968 yılında Beypazarı’nda dünyaya gelen Mürsel Yıldızkaya, ortaokul eğitimini Polatlı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Liseyi Polatlı Endüstri Meslek Lisesi’nde bitiren Mürsel Yıldızkaya, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. 1995-96 yılları arasında Polatlı Belediyesi’nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttü. 1996 yılında Şabanözü İlköğretim Okulu’nda öğretmenliğe başlayan Mürsel Yıldızkaya, Polatlı'da Sağlık Meslek, Anadolu ve Ticaret Meslek liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi’nin kurucu başkanlığı görevini yerine getirdi. 2 dönem MHP Polatlı İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mürsel Yıldızkaya, 2014 seçimlerinde MHP'den Ankara Polatlı Belediye Başkanı seçildi. Mürsel Yıldızkaya, evli ve üç çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Ankara İli, Polatlı İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.