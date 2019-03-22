Musa İhsan Uğuz Kimdir

Kastamonu Çatalzeytin’de1967 yılında dünyaya gelen Musa İhsan Uğuz, ilk, orta ve lise eğitimini yine doğum yeri olan Çatalzeytin’de tamamladı. Uğuz, İstanbul Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümünü1984 yılında kazandı ve dört yılın sonunda da mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul’da özel bir mimarlık bürosunda çalışan Uğuz, sonrasında 1994 yılında Çatalzeytin Belediyesinde mimar olarak göreve başladı. Bundan beş yıl sonra Çatalzeytin Belediye Başkanlığı yapmaya başlayan Musa İhsan Uğuz o zamandan beri görevinin başında. Musa ihsan Uğuz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti Kastamonu Çatalzeytin Belediye Başkan adayı.