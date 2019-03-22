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Musa Süreyya Balcı Kimdir

AK Parti Rize Muradiye Belediye Başkan Adayı Musa Süreyya Balcı

10:28 -
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Musa Süreyya Balcı Kimdir

1970 yılında Muradiye’de dünyaya gelen Musa Süreyya Balcı, ilkokulu Kömürcüler’de orta ve lise eğitimini Taşköprü’de tamamlamış. Ardından askerliğini yaptıktan sonra ticaret hayatına atılmıştır. 12 yıl boyunca bir GSM operatörünün Çayeli ilçesi temsilciliğini yapan Balcı;.

2009-2014 yılları arasında Muradiye Belediye Meclis Üyeliği ve 5 yıl boyunca daimi encümenlik görevini üstlenmiştir.

2014 yerel seçimlerinde Muradiye Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve seçimlerden galip çıkarak Muradiye Belediye Başkanı seçilmiştir.

Musa Süreyya Balcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Rize Muradiye Belde Belediye Başkan adayıdır.

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