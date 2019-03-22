Mustafa Akkul Kimdir

Mustafa Akkul 1973 yılında doğdu. Akkul, 20 yıldır kuyumculuk ile ilgileniyor. Kuyumculuk yapmadan önce yaklaşık 10 yıl boyunca gıda üzerine esnaflık yaptı. Mustafa Akkul Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kuyumcular ve Mücevherciler Federasyonu Başkanlığı'nı yürütüyor. Akkul, Kuyumcular Odası Başkanlığını üst üste 3 dönem kazandı. Mustafa Akkul, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Eğil İlçe Belediye Eş Başkan adayı oldu.