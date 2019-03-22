Mustafa Allar Kimdir

Mustafa Allar, Gerede´nin Çayören Köyü´nde 1966 yılında doğdu. İlkokul eğitimi sonrası. orta ve lise öğrenimini Gerede İmam Hatip Lisesi´nde bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1985 yılında servis işletmeciliği ile ticarete girerek 1996’da Allar Nakliyat, Deri, İnşaat, Otomotiv ve Turizm LTD ŞTİ´yi kurdu. 1997 Yılı´nda vatani görevini tamamlayarak, ticari atılımlarına devam eden Allar, Gerede Şoförler ve Otomobilciler Odasında önemli görevlerde bulunarak, 2003 yılında AKP 1. Olağan Gerede İlçe Kongresi´nde yönetim kurulu üyesi olarak siyasete adım attı. 2011 yılından 01 Kasım 2013 tarihine kadar, AKP Gerede İlçe Başkanlığı yaptı. 2008 ile 2010 yılları arasında Gerede Spor Kulüp Başkanlığı, 2009 ile 2013 yılları arasında Gerede Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Allar, AKP Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi” programına katılarak