Mustafa Altıntaş Kimdir

Lüleburgaz’da 1985 yılında dünyaya gelen Mustafa Altıntaş, ilk ve ortaöğrenimini Ahmetbey’de, lise eğitimini Lüleburgaz Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini; Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu – Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Altıntaş, muhasebeci ve mali müşavir yardımcılığı ile meslek hayatına başladı. Belediye başkanı seçilmeden önce 2 yıl, aile işletmesinde esnaflık yapan Mustafa Altıntaş, 15 yıl biçerdöver operatörlüğü ve çiftçilik de yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde, %56 oy oranı ile Belediye Başkanı seçilen Altıntaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP’den Ahmetbey Belediye Başkan adayı oldu.