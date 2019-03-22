Mustafa Arslan Kimdir

1959 yılında Mahmudiye'de doğan Mustafa Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra liseyi Eskişehir’de bitirdi. Anadolu Üniversitesi iş İdaresi bölümünden mezun olan Arslan, Ticaretle uğraşıyor. 2010 – 2017 yılları arasında Mahmudiye İlçe Başkanlığı yapan Arslan halen Mahmudiye Belediyesi encümen üyesi ve Büyükşehir Belediyesi ulaşım komisyon ve plan komisyon üyeliği yapmakta. Mustafa Arslan evli ve iki çocuk babası. Mustafa Arslan, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı oldu.