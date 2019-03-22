Mustafa Arslan Kimdir

Mustafa Arslan, 1975 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Üniversiteye kadar öğrenimini İzmir’de tamamladı. İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletme Yüksek Lisans programına katıldı. Sanayi ile uğraşan Mustafa Arslan, ahşap plastik kompozit yapı malzemeleri üreten firmanın ortağı olmasının yanı sıra Genel Müdürlüğü görevini de yerine getiriyor. Arslan son olarak Buca İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Mustafa Arslan, evli ve iki çocuk babası. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Buca Belediye Başkan adayı oldu.