Mustafa Ateş Kimdir

1976 yılında Ortahisar’da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ortahisar’da, Liseyi Ürgüp'te bitirdi. Daha sonra Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği önlisans, Gazi Üniversitesi işletme Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans, Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programlarını bitirdi. 1999 yılında ilk memuriyet hayatına öğretmen olarak başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli okul ve kurumlarda 17 yıl idarecilik görevi yaptı. Memuriyetteki son 2 yılında Gülşehir ilçesinde gençlik ve spor ilçe Müdürü olarak çalıştı. Evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Mustafa Ateş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Ortahisar Belediye Başkan Adayı oldu.