Mustafa Bahçeli Kimdir

1957 yılında Ermenek-Tepebaşı Köyü’nde dünyaya gelen Mustafa Bahçeli, ilkokulu Tepebaşı Köyü’nde, ortaokul ve liseyi Ermenek'te tamamladı. 1977’de Mersin Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü’nü bitiren Bahçeli, 1977-1992 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda sınıf öğretmenliği yaptı. 1992 yılında Adalet Bakanlığı Ermenek Özel Tip Ceza İnfaz Kurumu’na öğretmen olarak atandı ve 2006 yılında emekli oldu. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Mustafa Bahçeli, 2007 yılından bu yana CHP’de çeşitli yerlerde ilçe Başkanı olarak görev yaptı. Bahçeli, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Karaman Ermenek Belediye Başkan adayı oldu.