Mustafa Bulut Kimdir

1952 yılında Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Bulut, Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunudur. 10 yıl öğretmenlik hayatından sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. 1994 ve 2004 yerel seçimlerinde Çelikhan Belediye Başkanı seçilen Bulut, 2011 yılından 2014 yılına kadar AK Parti Çelikhan İlçe Başkanlığı yaptı. 2014 yerel seçimlerinde AKP'den yeniden Çelikhan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bulut, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Adıyaman’a bağlı Çelikhan Belediye Başkan Adayı oldu.