Mustafa Çetin Kimdir

Mustafa Çetin 2004 yerel seçimlerinde DoğRuyol Partisi’nden Kapaklı Belediye Başkanı Adayı oldu.2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den aday oldu. 2012 yılında AK Parti Kapaklı Teşkilatı’na katıldı.Mustafa Çetin 2014 Yerel Seçimleri’nde aday adayı oldu. 2015 yılında AK Parti İl Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Endüstri mühendisi olan Mustafa Çetin ticaretle uğraşıyor. Evli ve iki çocuk babası. 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkan Adayı oldu.