Mustafa Çibik Kimdir

1970’de Afyon’un İscehisar ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Çibik, ilk ve orta eğitimini İscehisar'da lise öğrenimini ise Afyonkarahisar’da tamamladı. Vatani görevinin ardından İscehisar ilçesinde bir mermer işleme atölyesi açarak çalışmaya başladı. Çibik, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, İscehisar Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009’da AKP'den İscehisar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Mart 2011'de Belediye Başkanı İsmail Bayram'ın vefatının ardından Belediye Meclis Üyelerinin tamamının oyunu alarak Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Çibik, İscehisar Küçük Sanayi Sitesinde Başkanlık ve İscehisar Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Mustafa Çibik, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkan Adayı oldu.