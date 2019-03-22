Mustafa Gül Kimdir

1961’de Kemer’de doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Kemer’de, lise öğrenimini ise Antalya'da tamamladı.

1995-1998 arası Güreş Federasyonu As Başkanlığı yaptı.

Sivil toplum örgütlerinde kurucu başkanlık ve yöneticilik görevlerinde de bulunan Mustafa Gül, iş hayatına turizm işletmeciliği ile başladı ve halen devam ediyor.

1994-1999 döneminde CHP’den aday olup Kemer Belediye Başkanlığına seçildi.

2009 ve 2014 Türkiye yerel seçimlerinde ise MHP'den Belediye Başkanlığı’na seçilerek 3 dönem Kemer Belediye Başkanlığına seçilmiş oldu.

2016’da Meral Akşener ile Twitter’da fotoğraf paylaştığı için MHP Genel Merkezi, Gül’ü disiplin kuruluna sevk etti. Süreci beklemeyen Gül, MHP’den istifa etti ve kısa bir süre sonra eski partisi CHP’ye geçti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Gül, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Antalya Kemer İlçe Belediye Başkan adayı oldu.