Mustafa Güler Kimdir

Tavşanlı’nın AK Parti’li belediye başkan adayı Mustafa Güler, 1966 Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Derecik Köyü’nde, orta ve lise öğrenimini Tavşanlı İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Mustafa Güler, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden meun oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Güler 2009 yerel seçimlerinde Tavşanlı Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti. Güler, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan Adayı oldu.