Mustafa Gültak Kimdir

M.Mustafa Gültak, 1969 yılında Mersin’de doğdu. İlkokul,Ortaokul ve Lise Öğrenimini Mersin’de tamamladı. 1991 yıllında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2001-2003 Mersin Eczacılar Odası Disiplin Kurulu Üyeliği, 2003-2005 Mersin Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü, 1992 yıllından bu yana da serbest eczacılık yapmaktadır. 2004-2008 yılları arasında AK Parti Mersin İl Başkanlığı görevini yürüttü. 25.Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. M. Mustafa Gültak, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı oldu.