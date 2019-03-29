Mustafa Güvenç Kimdir

1974 yılında Kastamonu ili Tosya ilçesi’nde dünyaya gelen Mustafa Güvenç, ilkokulu Tosya Fatih İlköğretim Okulu’nda, liseyi Tosya Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. İkinci üniversite olarak Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı’nı da dereceyle bitirdi. 2003 yılında kurduğu MEB Özel Ankara Tasarım Akademi'de eğitim ve projelendirme konuların da faaliyetlerine devam etmektedir. Güvenç, çeşitli mesleki kurs programlarının ilk defa müfredatını yazarak Talim ve Terbiye Kurulundan geçirilmesini sağlamış ve bunların ülke genelinde eğitimlerinin verilmesine önderlik etmiş ve kendi kurumunda da bu eğitimleri vermeye devam etmektedir. Ostim'deki çeşitli firmalarda imalat ve tasarım sorumlusu olarak görev yaparak bu alanda da başarılara imza atmıştır. Çeşitli firmalara tasarım danışmanlığı yapmaya da devam etmektedir. Ayrıca Bozok Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak eğitimler vermiştir. Kurmuş olduğu “Tasarı Stand” firması ile savunma sanayi firmalarına Uluslararası fuarlarında tasarım, imalat konusunda hizmetler vermektedir. Hacettepe Üniversitesi TARGEM ( Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi) tarafından prototipi yapılan elektrikli aracın dış tasarımlarını yaparak, Türkiye'de ilk defa parametrik olarak araç tasarımı yapılmıştır. KANAL İSTANBUL” projesinin modellemelerini ve animasyonunu yapmıştır. Mimarlık ekipleriyle girdiği yarışlarda çeşitli dereceler almış olup