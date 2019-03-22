Mustafa Helvacıoğlu Kimdir

15 Aralık 1963 yılında İpsala’nın Sarıcaali köyünde dünyaya geldi. Helvacıoğlu, ilkokulu Sarıcaali köyü Ilkokulu’nda, ortaokulu KIrklareli Pehlivanköy’de, Pehlivanköy Ortaokulu’nda, liseyi Keşan’da Keşan Lisesi’nde tamamladı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’den Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Mustafa Helvacıoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı oldu.