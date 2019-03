Mustafa İduğ Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir İli, Bornova İlçesi Belediye Başkan adayı olan Mustafa İduğ, 1962 yılında Bornova'da dünyaya geldi. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yaşar Üniversitesi'nde tamamladı. 2009-2014 yıllarında Bornova Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi ve 2009-2010 yıllarında Bornova Belediyesi Encümen Üyesi olarak görev yaptı. 2018'deki seçimlerle birlikte İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve TOBB Asli Delegeliği görevlerini üstlenen İduğ, 2009-2010 yılları arasında Bornova Belediye Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürdü. 2012 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği yüksek lisans programında Kobi Kaynak Planlama ve Bütçe Yönetim dersi veriyor. 2018'de İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği'ne seçildi. 1981 yılından itibaren ticaret dünyasının içinde bulunan İduğ; İduğ Yedek Parça Ltd. Şti. ve İduğ Petrol Ürünleri Ltd. Şti. ile İduğ Gıda Ltd. Şti. şirketlerini kurdu. Castrol madeni yağlarının Ege Bölge distribütörlüğünü yürütüyor. Ayrıca, Atak Taşıt Yedekleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi ve ortağıdır.