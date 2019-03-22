Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mustafa Kamar Kimdir

AK Parti Niğde Dündarlı Belediye Başkan Adayı Mustafa Kamar

11:50 -
Haberler Günün İçinden
Mustafa Kamar Kimdir

1973 yılında Niğde’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Niğde’de tamamladıktan sonra, 1994 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak göreve başladı.

Adana, Osmaniye, Adıyaman illerinde görev yaptı. Son 15 yıldır Kayseri İli’nde polis memuru olarak görev yapmaktayken bu görevinden ayrılarak belediye başkan aday adaylığını açıkladı.

Kamu görevinden ayrılan Mustafa Kamar evli ve 3 çocuk babasıdır. Mustafa Kamar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Niğde Dündarlı Belde Belediye Başkan adayı oldu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more