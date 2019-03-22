Mustafa Kamar Kimdir

1973 yılında Niğde’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Niğde’de tamamladıktan sonra, 1994 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak göreve başladı. Adana, Osmaniye, Adıyaman illerinde görev yaptı. Son 15 yıldır Kayseri İli’nde polis memuru olarak görev yapmaktayken bu görevinden ayrılarak belediye başkan aday adaylığını açıkladı. Kamu görevinden ayrılan Mustafa Kamar evli ve 3 çocuk babasıdır. Mustafa Kamar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Niğde Dündarlı Belde Belediye Başkan adayı oldu.