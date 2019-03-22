Mustafa Karahan Kimdir

Mustafa Karahan, 12.5.1950 tarihinde, Akpınar'da doğdu. yüksek öğrenimini ise Ankara Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı. 01.7.1970 yılında, Çankaya Müftülüğü’nde göreve başladı. 1977-1979 yılları arasında, Başbakanlık Toprak Reformu Müsteşarlığı’na memur olarak atandı. Yine 1979 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı sicil işleri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1983 yılında, Personel Dairesi Başkanlığı Tahsis Şube Müdürü olarak atandı. 1987 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 01.05.2008 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Planlama ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca Kırşehir Vakfı ikinci Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı kurul üyeliği ve mezunu olduğu Ankara İmam-Hatip Lisesi mezunları derneğinin kuruculuğunu ve 6 yıl başkanlık görevinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli iken, 29 Mart 2009 seçimleri için istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kırşehir ili Akpınar ilçesinden Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2009 Belediye Başkanlık seçiminde, Akpınar İlçesinde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mustafa Karahan, evli ve 4 çocuk babasıdır. Mustafa Karahan, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan Adayı oldu.