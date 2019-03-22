Mustafa Kasım Zorlu Kimdir

Mustafa Kasım Zorlu, 1955 yılında Rize’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteeğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi’nde bitirdi. Sserbest çalışmaya başlamadan önce üç yıl devlet memurluğu yaptı. Özel şirketlerde müdürlük, genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı gibi görevleri üstlendi. Halen Zorlular İnşaat Turizm ve Organizasyon AŞ'de yönetim kurulu başkanı olarak aktif görevine devam etmekte olan Zorlu aynı zamanda gayrimenkul değerleme uzmanıdır. Zorlu, Türk Kızılay'ı Çankaya Şube Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çankaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği ve Ankara Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir. Mustafa Kasım Zorlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Rize Fındıklı Belediye Başkan Adayı oldu.