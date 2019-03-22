Mustafa Kemal Arslan Kimdir

Mustafa Kemal Arslan, Diyarbakır Bismil ilçesinde 1964 tarihinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Bismil’de tamamladı. Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları Teşkilatı’nda ve Anavatan Partisi’nde görev aldı. Arslan, Bismil Pamukçular Birliği Kurucu Üyesi olarak çalıştı. Halen Diyarbakır, Ölüdeniz (Fethiye/Muğla) ve Ankara’da tarım ve turizm alanında etkinlik gösteren şirketlerde yönetici olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Mustafa Kemal Arslan, AK Parti Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı oldu.