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Mustafa Kırteke Kimdir

AK Parti Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke

10:09 -
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Mustafa Kırteke Kimdir

Malatya Akçadağ Belediye Başkanlığı AK Parti adayı Mustafa Kırteke Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nden mezunu. Malatya İnşaat Müteaahitleri Derneği üyeliği bulunan Kırteke aynı zamanda Damla İnşaat’da Yönetim Kurulu Başkanı.

Kırteke ayrıca 20 Nisan 2018’den bu yana Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunuyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meclis Üyeliğini de sürdüren Kırteke AK Parti’nin Malatya İli, Akçadağ İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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