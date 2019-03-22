Mustafa Kocaman Kimdir

Mustafa Kocaman, 1976 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Tam adı Muhammed Mustafa Kocaman’dır. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılında avukatlık bürosu açtı. 35 yıldır Kocaeli Balaban’da yaşamaktadır. Kartepe Doğa Evleri’nde oturan Kocaman, evlidir ve bir çocuğu vardır. Mustafa Kocaman, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı. AK Parti’de Kartepe İlçe Başkanlığı da olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı. Mustafa Kocaman, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kocaeli’ye bağlı Kartepe Belediye Başkan Adayı oldu.