Mustafa Köleoğlu Kimdir

1976’da Kumluca'da doğdu.

ilk, orta ve lise öğrenimini Kumluca’da tamamladı.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ancak okula devam edemedi, mali müşavir ofisinde çalıştı ve Eskişehir Anadolu Üniversite'nin İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Ekonomi danışmanı olan Mustafa Köleoğlu üst düzey yönetici olarak da görev yaptı.

TOBB Antalya Genç Girişimci İş Adamları Yöneticisi, ATSO 40.Grup Üyeliği, ANSAD Başkan Yardımcılığı, Altınportakal Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

1996’da siyasete giren Mustafa Köleoğlu, 1999 Konyaaltı Gençlik Kollarında devam etti.

2004 yılında Antalya Gençlik Kolları İl Başkanlığı yaptı.

Yerel ve genel seçim komitelerinde çeşitli görevler aldı.

2014 yılından bu yana CHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Köleoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Antalya İli,Kumluca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.