Mustafa Nalbant Kimdir

İlköğretimini Evrensekiz’de tamamladıktan sonra ticarete atılan Mustafa Nalbant, Kırklarelide çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkan ve yönetici olarak görev yaptı. Genç yaştan beri ticaretle iç içe olan Mustafa Nalbant, sanayici ve iş adamı olarak işletmekte olduğu iş yerlerinde işveren olarak ticaret hayatını sürdürürken 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde CHP Evrensekiz Beldesi Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. Mustafa Nalbant, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Evrensekiz Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.