Mustafa Önal Kimdir

Mustafa Önal, 1965 yılında Düziçi İlçesi nde dünyaya geldi. Öğrenim hayatına Karacaören İlköğretim Okulu’nda başladı, ardından Düziçi Atatürk Lisesi’ne kaydoldu. Lisans hayatını ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme FaküItesi’nde tamamladıktan sondra 19 yıl boyunca Adana şirketlerinde yöneticilik görevini üstlendi. Bir süre sonra Düziçi’ne dönen Mustafa Önal 12 yıl boyunca ticaret ile uğraşmış ve 2004 yılında Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. 2004 – 2009 yılları arasında Ak Parti Düziçi Teşkilatın’da farklı kademelerde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2009 ve 2014 yıllarında Yarbaşı Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve halen görevini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Önal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Osmaniye Yarbaşı Belediye Başkan Adayı oldu.