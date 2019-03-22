Mustafa Öztürk Kimdir

1955 yılında Reşadiye’de dünyaya gelen Mustafa Öztürk, ilkokulu Karacaören'de bitirdi. Ortaöğretimini Niksar'da tamamlamasının ardından Tokat Öğretmen Okulu’na kaydını yaptıran, 1972 yılında mezun olduktan sonra 9 (Dokuz) yıl öğretmenlik ve idarecilik yapan Öztürk, 1981 yılında öğretmenlikten istifa etti ve serbest çalışmaya başladı. Hereke tipi halı alım-satımı ve hayvancılık ticareti ile uğraşan, 1983 yılında Niksar'da Anavatan Partisi'nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Öztürk, 1984 yılı mahalli idareler seçimlerinde Niksar'dan İl Genel Meclisi Üyeliği’ne seçilerek hizmetlerine devam etti. 2009 yılı Mart ayında yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Başçiftlik Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçilerek görevine başlayan Mustafa Öztürk, evli ve 4 çocuk babasıdır. Mustafa Öztürk, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı oldu.