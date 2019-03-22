Mustafa Selman İçelli Kimdir

1973 yılında Tire'de doğan Mustafa Selman İçelli, Cumhuriyet İlkokulu’nu bitirdikten sonra, orta ve lise eğitimini Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra giyim üzerine aile şirketinde çalışmaya başlayan İçelli, 2010 yılındaki kongrede AK Parti Tire İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İçelli, 2014 yılı yerel seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti ve Tire Belediyesi AK Parti Meclis Üyeliği adayı oldu. 2004-2009 yılları arası AK Partili Tire Belediye Başkanı olan Mehmet Sıtkı İçelli'nin kardeşi olan Mustafa Selman İçelli, evli ve bir çocuk babasıdır. İçelli, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Tire İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.