Mustafa Seslikaya Kimdir

1966’da Mercan’ dünyaya gelen Mustafa Seslikaya, evli ve beş çocuk babası. 1984 yılında İnşaat ve Taahhüt işlerinde alt yüklenici olarak çalışmaya başlayan Seslikaya, 1991 yılında İstanbul Büyükçekmece’de grup nakliye olarak Ambarlı Liman İnşaatı’nda çalıştı. 2000 yılında Ankara Kızılcahamamda altyapı işlerinde alt yüklenicilik yaptı. 2004’ten bugüne Erzincan İli ve İlçelerinde kırma eleme işleri ve yol inşaatları işlerinde atl yüklenicilik yapmaktadır. Mustafa Seslikaya, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Erzincan Ercan Mercan Belediye Başkan Adayı oldu.