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Mustafa Şevik Kimdir

MHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Mustafa Şevik

10:31 -
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Mustafa Şevik Kimdir

Denizli’de 1965 yılında doğan Mustafa Şevik, 14 yaşında gittiği Almanya’da 24 yıl yaşadı.

Almanya’da yarı-aktif siyaset yapan Şevik, 2004 yerel seçimlerinde Buldan Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. 2007 genel seçimleri için istifa eden Buldan Belediye Başkanı’nın yerine göreve geldi.

2009 yerel seçimlerinde Buldan Belediye Başkanı Adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde ise Demokrat Parti’den Buldan Belediye Başkanı Adayı oldu.

Mustafa Şevik, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde yeniden MHP’den Denizli Buldan Belediye Başkan adayı oldu.

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