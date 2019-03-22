Mustafa Tandoğan Kimdir

Mustafa Tandoğan, 24.10.1965 tarihinde Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ordu'da tamamladı. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini 1990 yılında bitirerek tamamladı. 1990 – 1992 yıllarında Siirt ili Kurtalan İlçesinde askerlik görevini yedek subay olarak tamamlayan Tandoğan, 1992 – 1994 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 1995 – 1999 yılları arasında Fiskobirlik Muhasebe departmanında görev alan Tandoğan, Ordu Yağ Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık, Fiskobirlik Kooperatifinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarım Kredi Kooperatifinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve birçok dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldı. Mustafa Tandoğan, 1999 – 2014 Yılları arasında Perşembe İlçesi Medreseönü Belediyesinde aralıksız üç dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 2 Dönem AK Parti Siyaset Akademisi eğitim programına katıldı ve 2014 yılı seçimlerinde Perşembe İlçesi Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Tandoğan,. halen Ordu Büyükşehir Belediyesi ORBEL A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. Mustafa Tandoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Ordu Perşembe Belediye Başkan adayıdır.