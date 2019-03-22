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Mustafa Toksöz Kimdir

AK Parti Muğla Yatağan Belediye Başkan Adayı Mustafa Toksöz

10:39 -
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Mustafa Toksöz Kimdir

Mustafa Toksöz, 1971 Yılında Muğla Yatağanda doğdu. İlk ve Orta öğretimini Yatağanda tamamladıktan sonra. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılından itibaren Yatağan ilçe¬sinde Makine Mühendisi olarak esnaflık yapmaktadır.

2004-2009 yılları arasında Yatağan Belediyesi Meclis Üyeliği; 2008 -2013 yılları arasında AK Parti Yatağan ilçe Başkanlığı; 2014 yılı Yerel Seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan adaylığı ; 2015 seçimlerinde AK Parti Muğla il SKM Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Toksöz , evli ve iki çocuk babasıdır.


Mustafa Toksöz, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Yatağan Belediye Başkan Adayı oldu.

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