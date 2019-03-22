Mustafa Turgut Kimdir

1966 doğumlu Mustafa Turgut, ilk, orta ve lise öğrenimini Silifke'de tamamladı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'den mezun oldu. 1992’de Ankara Numune Hastanesinde Beyin Cerrahı ihtisasına başladı ve 1998’de ihtisasını tamamladı. Turgut, aynı yıl önceki adı Mersin SSK Hastanesi olan şimdiki adı Mersin Toros Devlet Hastanesi'ne tayin oldu. Mersin Toros Devlet Hastanesinde 4 yıl başhekim yardımcılığı görevini yürüttü. Mersin Silifkeliler Derneği Başkan Yardımcılığı da yapan Turgut, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'den Silifke Belediye Başkan Adayı olmasından dolayı hastanedeki görevinden ayrıldı. 2014 Yerel Seçimlerde Silifke Belediye Başkanı seçilen Turgut, evli ve 2 çocuk babasıdır. Turgut, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Silifke Belediye Başkan adayıdır.