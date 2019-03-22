Mustafa Tüylüoğlu Kimdir

1955 yılında Rize Çayeli’de dünyaya gelen Mustafa Tüylüoğlu İlkokula Artvin’de gitti. Lise’den sonra Eğitim Enstitüsü’nü bitiren Tüylüoğlu, birçok sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Evli ve dört çocuk babası Mustafa Tüylüoğlu beş yıl öğretmenlik yaptı. Bir süre ticaretle uğraşan Tüylüoğlu, 5 yıl Çaykur Rizespor'un Genel Sekreterliğini de yaptı. Çayeli Madenli Beldesi'ne Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Tüylüoğlu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP’den Rize Çayeli’ne bağlı Madenli Belediye Başkan Adayı oldu.