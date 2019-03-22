Mustafa Uysal Kimdir

1959 yılında ilçemiz Çavdır'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Çavdır'da tamamladı. Lise eğitimini Burdur Ticaret Lisesinde tamamlarken içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Genç yaşta ticaret hayatına atılan Uysal, ticari faaliyetini uluslararası taşımacılık yaparak başladı. Çavdır'da ticaret ile uğraşmaya başlayan Mustafa Uysal başarılarıyla ticari hayatının grafiğini yükseltti. Çavdır Esnaf Odası Başkanlığı yapan Mustafa Uysal başkanlığı sırasında 2004 yerel seçimlerinde Çavdır Belediye Başkanı seçildi. 2009 yerel seçimlerinde de Çavdır Belediye Başkanı seçiildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Mustafa Uysal, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Burdur Çavdır Belediye Başkan Adayı oldu.