Mustafa Yarkan Kimdir

1979 yılında Karabük'ün Eskipazar İlçesinde doğan Mustafa Yarkan, ilk, orta ve lise eğitimini Eskipazar'da tamamladı. Yarkan halen Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler Bölümünde eğitimine devam ediyor. Esnaflık yapan Mustafa Yarkan’ın siyasete girmesi gençlik yıllarına dayanıyor. Yarkan, Milli Gençlik Vakıflarında Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde 2009 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. Yarkan, 2009-2014 yıllarındaki yerel seçimlerde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Daha sonra mevcut belediye başkanının görevi bırakması nedeniyle 19 Haziran 2017 yılında belediye meclisi tarafından Eskipazar Belediye Başkanı seçildi ve şu anda da görevini sürdürüyor. Mustafa Yarkan, evli ve 3 çocuk babası… Yarkan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karabük İli, Eskipazar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.