Mustafa Yılmaz Kimdir

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Mustafa Yılmaz, Milli Gazete Ankara Temsilciliği görevini sürdürüyor. Saadet Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve GİK üyesi olan Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır. Necmettin Erbakan’ın hayatını ve mücadelesini anlatan Davam” isimli kitabın editörlüğünü yapan Yılmaz’ın Dul Kadının Oğulları adlı kitabı bulunuyor. 24 Haziran 2018 genel seçimleri Saadet Partisi 27. dönem Balıkesir 1. sıra milletvekili adayıdır.”