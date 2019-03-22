Mutlu Işıksu Kimdir

Mutlu Işıksu, 1974 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya’da tamamlayıp ardından 1997 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2003’te AK Parti Sakarya Merkez İlçe Ar-Ge Başkanlığı görevine getirildi. Siyasi kariyerine Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile devam eden Işıksu, 2004-2008 yılları arasında Sakarya Merkez İlçe Teşkilatı'nın Teşkilat Başkanlığı yaptı. Mutlu Işıksu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Adapazarı Belediye Başkan Adayı gösterildi. Mutlu Işıksu, evli ve iki çocuk babasıdır.