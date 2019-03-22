Muzaffer Ademi Kimdir

Ağrı'da dünyaya gelen Muzaffer Ademi, ilk okulu Diyadin'de, ortaokul ile liseyi de Ağrı'da okudu. Lise yıllarında başladığı futbola, amatör kümede son verdi. Eğitim için gittiği İstanbul'da oyunculuk ve bazı tiyatro oyunlarının metin yazarlığı ile yönetmenliğini yaptı. Ardından Oyuncular Sendikası Üyeliği, Türkiye Sanatçı Hakları Koruma Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği yaparak, birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik görevinde bulundu. Şu sıralar siyaset bilimi üzerine yüksek lisansına devam eden Ademi, yurt dışında da hukuk eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda aile şirketinin yöneticiliğini sürdürüyor. Muzaffer Ademi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de CHP'den Ağrı Hamur İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.