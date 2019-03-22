Muzaffer Kartal Kimdir

İlk öğrenimini Öbektaş İlköğretim Okulu’nda, orta öğreniminide Kelkit Lisesi’nde tamamlayan ve Kelkit Öbektaş’da AKP’nin belediye başkan adayı olan Muzaffer Kartal, 10 Mart 1980’de dünyaya geldi. Bir süre mobilya sektöründe faaliyet gösteren Kartal, 1986-1992 yılları arasında Arabistan’ın Mekke bulundu. İstanbul’da da ticari faaliyetlerini sürdürdü. Öbektaş, 2009-2014 yıllarında AKP’den aday oldu ve Kelkit Öbektaş belediye başkanlığını yürüttü. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde de AKP’nin Gümüşhane Kelkit Öbektaş Belde Belediye Başkan Adayı olan Kartal, evli ve 7 çocuk babası.