Muzaffer Yalçın Kimdir

Ankara’nın Güdül İlçesinde 1956 yılında doğan Muzaffer Yalçın, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Çağa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü görevini 1980-1994 yılları arasında yürüttü. 1994-2004 yılları arasında Çağa Belediye Başkanlığı iki dönem olarak yaptı. AK Parti Güdül İlçe Yönetimi’nde ilçe sekreterliğini 2004-2009 yılları arasında yaptı. 2009-2014 yıllarında AK Parti Çağa Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 30 Mart 2014 seçimlerinde Güdül Belediye Meclis Üyesi seçildi. Evli ve üç çocuk sahibi olan Yalçın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Ankara, Güdül İlçesi Belediye Başkanı adayı.