Muzaffer Yiğit Kimdir

1961 yılında Yığılca’da doğan Muzaffer Yiğit, 1979 yılı eğitim hayatının bitimi ile birlikte Ereğli demir ve çelik fabrikalarında iş hayatına başladı. Yönetici olarak görev yaptığı 27 yıllık çalışma hayatını 2006 yılında emekliliği nedeni ile noktaladı. 2006 eylül ayı itibarı ile özel sektörde işletme ve fabrika müdürü olarak çalışma hayatına tekrar başladı ve 2013 yılına kadar devam etti. 2011 yılında başladığı Ak Parti Yığılca ilçe başkanlığı görevinden 2013 ekim ayı itibariyle Ak Parti Yığılca Belediye Başkan aday adayı olması nedeni ile ayrıldı. Evli ve 3 çocuk vardır. 30 Mart 2014 Mahalli idari Seçimlerinde Yığılca Belediye Başkanı seçildi ve halen aynı göreve devam etmektedir. 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Muzaffer Yiğit, AK Parti Düzce Yığılca Belediye Başkan Adayı oldu.