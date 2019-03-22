Nafiz Solak Kimdir

13 Şubat 1971’de Konya’nın Sarayönü ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Sarayönü’nün de tamamlamıştır. Babası gibi, öğretmen olan ablasının tayini üzerine, Ankara’nın Elmadağ İlçesine yerleşen Nafiz Solak lise eğitimini burada tamamlamıştır.1994 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmuştur. 1995 yılında vatani görevi için Edirne’ ye giden Nafiz Solak, yedek subay olarak vatani hizmetini yerine getirmiştir. Askerlik sonrası mesleği olan Veteriner Hekimlik görevini 1997 yılından başlayarak 2003 yılına kadar Sarayönü Kaymakamlığı Hizmet Birliğin de sürdürmüştür. 2003 yılında siyaset hayatına atılmıştır. 2009 yılında Ak Parti İlçe Başkanı oldu. 2013 yılında bu görevinden ayrılarak Ak Parti Sarayönü Belediye Başkanı Adayı oldu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminde elde ettiği başarı neticesinde Sarayönü Belediye Başkanı olmuştur. Nafiz SOLAK, evli ve 4 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Konya İli, Sarayönü İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.